Vanavond op tv: 'Bouwen wordt duurder' • Slachtoffer en tbs'er ontmoeten elkaar • De band tussen Frankrijk en Rusland

Uit recent onderzoek blijkt van wel. We spreken meerdere slachtoffers en tbs'ers die elkaar ontmoet hebben, over hun ervaring.

De daders in zo'n kliniek hebben één of meerdere psychiatrische stoornissen, en worden daarvoor nog behandeld. Kun je met zo iemand wel een écht gesprek hebben?

Om een ernstig geweldsdelict of seksueel misbruik te verwerken, kiezen sommige slachtoffers ervoor om met hun dader in gesprek te gaan. Dat gebeurt in gevangenissen, maar ook in tbs-klinieken.

De verslechterde band tussen Rusland en Frankrijk

Van de van oudsher hechte relatie tussen Rusland en Frankrijk is sinds de oorlog weinig meer over. President Macron zou graag een hoofdrol spelen in de vredesonderhandelingen en dat brengt hem in een ingewikkelde positie.

Verslaggever Saskia Dekkers dook er in voor onze serie De Nieuwe Muur, die gaat over de veranderingen in Europa sinds de Russische invasie van Oekraïne.