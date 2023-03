Scholz naar Witte Huis voor privéoverleg over wapensteun aan Oekraïne

Duitsland en de Verenigden Staten werken nauw samen in hun steun aan Oekraïne. De VS stuurt sinds het begin van de oorlog wapens en munitie naar Oekraïne en heeft al tientallen miljarden dollars uitgegeven aan militaire hulp. Duitsland hield zich lange tijd op de achtergrond uit angst voor militaire inmenging, maar besloot in januari toch een draai te maken door zware gevechtstanks te gaan leveren.

De Duitse bondskanselier Scholz brengt vandaag een flitsbezoek aan de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis. Op de agenda staat een overleg over de oorlog in Oekraïne, dat grotendeels achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

De twee leiders zullen in hun gesprek alle scenario's bespreken. De relatie tussen beiden is goed, maar niet zonder discussie. Onlangs werd nog bekend dat Biden geen heil zag in het leveren van Amerikaanse tanks aan Oekraïne, maar alleen overstag zou zijn gegaan omdat Scholz zonder Amerikaanse deelname zelf geen Duitse Leopard-tanks wilde afstaan."

Hoewel de bondgenoten van Oekraïne hun onvoorwaardelijke steun blijven uitspreken, klinkt in sommige landen wel degelijk de vraag waar die steun eindigt. En onder welke omstandigheden überhaupt aan een diplomatieke oplossing gedacht mag worden. Overeenstemming hierover tussen de grootste wereldmacht (VS) en de belangrijkste Europese partner (Duitsland) is dan van groot belang.

De laatste keer dat Scholz op bezoek was in Washington is ruim een jaar geleden, kort voor de Russische invasie. Deze keer zal het geen bezoek zijn met een ceremonie, en journalisten zijn niet uitgenodigd. Wel is de verwachting dat Washington na het overleg opnieuw een militair steunpakket zal aankondigen, ter waarde van 400 miljoen dollar.

Kritiek op China

Ook de mogelijke nieuwe rol van China in de oorlog zal een onderwerp van gesprek zijn. Duitsland en de VS zijn bezorgd dat China wapens wil leveren aan Rusland, al zijn er geen tekenen dat dit besluit al genomen is. Het Russische leger heeft een steeds groter wordend tekort aan materieel, en steun van China zou een nieuwe fase in de oorlog inluiden.

Scholz riep China gisteren in een toespraak nog op om geen wapens aan Rusland te leveren, maar juist druk uit te oefenen op Moskou om de troepen terug te trekken. Duitsland, dat veel zaken doet met China, is normaal gesproken terughoudend met het uiten van kritiek op Peking. Tussen de VS en China spelen al jaren politieke en diplomatieke spanningen, die vorige maand nog verder opliepen door de ballonrel.

China ziet zichzelf als een neutrale partij in de oorlog en wil zichzelf naar voren schuiven als vredesonderhandelaar, maar volgens westerse landen is dat ongeloofwaardig. China staat in het Westen juist bekend als Ruslands belangrijkste bondgenoot, die de invasie niet veroordeeld heeft en achter Moskou blijft staan.