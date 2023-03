Jans zet Brenet uit selectie FC Twente voor reactie na wissel tegen PSV

FC Twente kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen niet beschikken over Joshua Brenet. De verdediger is door trainer Ron Jans tot maandag geschorst, bevestigt een woordvoerder van de voetbalclub uit Enschede naar aanleiding van berichtgeving van TC Tubantia.

Jans neemt dat besluit omdat hij vindt dat Brenet zondag niet goed reageerde toen hij na ruim een uur spelen werd gewisseld in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen PSV.

Kritisch

De trainer was na afloop vrij kritisch op zijn spelers. "Vooral aan de rechterkant leden we veel balverlies. Ook verdedigend was het te slordig en namen sommige spelers het te makkelijk op", sprak hij. Brenet speelt rechts achterin.