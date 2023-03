Verdachten in beeld voor overval Tefaf, een sieraad teruggevonden

De politie heeft verdachten in het vizier voor de grote sieradenroof op de kunstbeurs Tefaf, in Maastricht in juni vorig jaar. Het gaat om een groep afkomstig uit landen op de Balkan.

Een van de sieraden is inmiddels teruggevonden, schrijft de politie. Om welk sieraard het gaat, maakt de politie niet bekend. Maar het is in ieder geval niet het duurste stuk dat werd buitgemaakt: een gele diamant van 114 karaat, die 27 miljoen euro waard zou zijn. "Maar met het aantreffen van dit sieraad kan het onderzoeksteam weer een grote stap in het onderzoek zetten."

Vier mannen sloegen op de vierde dag van de beurs de vitrines met kostbare juwelen kapot. Omstanders werden met wapens op afstand gehouden. Voor de gouden tip in de zaak werd vorig jaar een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd.

Volgens de politie loopt het onderzoek naar de roof nog steeds "voortvarend". Twintig rechercheurs werken in deze zaak samen met onder meer Interpol en Europol. " Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat deze zaak opgelost kan worden en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd."

Pink Panther-bende

Eerder wezen experts naar de zogenoemde Pink Panther-bende, een internationaal opererende groep die zich heeft gespecialiseerd in het roven van dure juwelen. De politie heeft dat niet bevestigd. Interpol gaf de bende de naam Pink Panther naar de komische misdaadfilms met inspecteur Clouseau, waar een juwelendief met dezelfde naam in voorkomt.

De politie twitterde foto's van de verdachten, een paar dagen na de roof: