Drietal Feyenoord en keeper Verbruggen in Koemans eerste voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft de Feyenoorders Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer opgenomen in zijn voorselectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (in Parijs op 24 maart) en tegen Gibraltar (in Rotterdam op 27 maart).

Zij maakten niet eerder deel uit van de voorselectie. Dat geldt ook voor de 20-jarige Anderlecht-doelman Bart Verbruggen.

Hij moet opboksen tegen Jasper Cillessen en Mark Flekken, die beiden tot hun grote teleurstelling niet door Koemans voorganger Louis van Gaal werden meegenomen naar het WK in Qatar en Kjell Scherpen en Andries Noppert, Van Gaals verrassende eerste keus tijdens het titeltoernooi.

Wijnaldum terug

Een andere opvallende naam op de lijst van 37 man is die van AS Roma-middenvelder Georginio Wijnaldum. De 86-voudig international brak vorig jaar augustus zijn been tijdens een training van zijn club en maakte onlangs zijn rentree.

Een logische afwezige is Luuk de Jong. De PSV'er, die vooral als pinchhitter dienst deed bij Oranje, maakte juist vandaag bekend niet langer beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg.