Kwart van coronatests wordt nu in Duitsland geanalyseerd

Nederland leunt steeds meer op buitenlandse labs voor het analyseren van coronatests. Zo valt uit cijfers van de Landelijk Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCDK), opgevraagd door de NOS, op te maken dat nu een kwart van de ruim 46.000 afgenomen tests naar Duitsland gaat voor analyse.

Per dag worden de wattenstokjes van zo'n 10.000 mensen naar Eurofins Genomics in Ebersberg bij München gestuurd. Het Labor Dr. Wisplinghoff in Keulen analyseert 1000 Nederlandse tests per dag.

De beiden Duitse labs schalen fors op en moeten uiteindelijk samen 49.000 Nederlandse tests per dag onderzoeken. Tegelijkertijd wordt ook de Nederlandse labcapaciteit uitgebreid en zijn er deals in de maak met een lab in België en een in Abu Dhabi.

Duitse testcapaciteit onder druk

Het is wel de vraag hoe lang Duitsland de tests voor Nederland nog wil en kan analyseren. Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, waarschuwde gisteren dat door een toenemende vraag aan testmaterialen op de wereldmarkt de beschikbare testcapaciteit in Duitsland de komende weken kan verminderen.

Volgens een woordvoerder van Eurofins wordt een deel van de Duitse testcapaciteit vanaf half oktober verplaatst naar een lab in Rijswijk. Dat verkort de tijd tussen analyse en uitslag. Eurofins zegt door een internationaal netwerk van laboratoria op dit moment geen gebrek aan testmaterialen te hebben.

Er wordt door Nederland ook gekeken naar andere mogelijkheden om de testcapaciteit te vergroten. De vraag naar tests zal waarschijnlijk de komende maanden verdubbelen. Volgens het LCDK zijn er nog gesprekken gaande met Synlab in België, dat nu nog geen tests uitvoert voor Nederland.

Bescherming van de privacy

Ook een lab in Abu Dhabi moet binnenkort duizenden Nederlandse tests gaan onderzoeken. Het RIVM heeft dit lab, Unilabs Abu Dhabi, recent goedgekeurd voor het analyseren van coronatests. Volgens een RIVM-woordvoerder is bij de validatie van het lab geen materiaal van Nederlanders verstuurd.

Over de Abu Dhabi-deal zijn wel nog veel vragen. Zo wil de Autoriteit Persoonsgegevens weten hoe het staat met de bescherming van de privacy van mensen wiens materiaal straks naar het emiraat worden verzonden. Volgens de privacywaakhond moeten mensen in ieder geval vooraf op de hoogte moeten worden gesteld als hun coronatest naar een land buiten de Europese Unie gaat voor analyse.

Het LCDK coördineert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de labcapaciteit en testmaterialen in Nederland. Veruit het grootste deel van de tests die deze week beschikbaar zijn, 33.400 stuks, zijn voor de teststraten van de GGD. Dat zijn er volgens de GGD 10.000 per dag te weinig. De ziekenhuizen krijgen 6800 tests per dag. Voor overige onderzoeken zijn 5600 tests beschikbaar.