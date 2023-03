Formule 1-seizoen is nu echt begonnen: eerste vrije training bezig in Bahrein

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel begonnen. In Bahrein is het raceweekend om 12.30 uur van start gegaan met de eerste vrije training. Dit jaar rijden er met wereldkampioen Max Verstappen en Nyck de Vries twee Nederlanders in de Formule 1.

Verstappen is na sterke testdagen in zijn verse RB19 - de nieuwe wagen van Red Bull - de gedoodverfde favoriet voor de zege in Bahrein. De Vries zal er namens Alpha Tauri op het Sakhir-circuit op gebrand zijn een goede indruk achter te laten in zijn eerste wedstrijd als Formule 1-coureur met een vast zitje.

In de vrije trainingen willen de teams vooral data vergaren over de auto. Dat is zeker in het eerste weekend van het seizoen belangrijk. Wie straks het snelste rondje heeft gereden, is van ondergeschikt belang, hoewel een goede tijd natuurlijk vertrouwen geeft richting de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag.

De tweede vrije training begint vrijdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Dominantie Red Bull

Na de testdagen brak het zweet uit bij Ferrari en Mercedes. Verstappen leek geen enkele moeite te hebben met zijn nieuwe wagen en reed beduidend harder dan de rest. En dat terwijl hij vorig seizoen al een recordaantal van vijftien grands prix won.