Formule 1-seizoen begonnen: eerste training Verstappen en De Vries zit erop

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel begonnen. In Bahrein is het raceweekend van start gegaan met de eerste vrije training voor de grand prix van zondag. Sergio Pérez van Red Bull zette de snelste tijd neer, met Fernando Alonso en teamgenoot Max Verstappen in zijn kielzog. Nyck de Vries reed de zestiende rondetijd.

Verstappen, regerend wereldkampioen en de gedoodverfde winnaar in Bahrein, leek in het eerste gedeelte van de training nog zoekende naar de balans in zijn auto. Na het nodige (elektronische) gesleutel aan zijn wagen noteerde hij een minuut of twintig voor het einde van de oefensessie de tweede tijd, achter teamgenoot Pérez.

Kort voor tijd dook Alonso van Aston Martin onder de tijd van Verstappen. Dat was een bevestiging van de goede vorm die de doorgewinterde Spanjaard ook tijdens de testdagen toonde.