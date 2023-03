KLM en andere maatschappijen spannen kort geding aan vanwege krimp Schiphol

KLM spant samen met vier andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij zijn het niet eens met de vorig jaar aangekondigde krimp van Schiphol.

De luchthaven moet vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling van maximaal 500.000 vluchten per jaar krimpen naar 440.000 in 2024. De bedrijven vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Zij zijn ervan overtuigd dat zij minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren met behoud van het aantal vluchten.

De KLM en luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, Corendon, Easyjet en TUI noemen het besluit van het kabinet "onbegrijpelijk". "Het kabinet legt operationele beperkingen op, zonder dat er werkbare alternatieve oplossingen voor geluidsvermindering zijn onderzocht", betogen ze.

De maatschappijen zeggen ervan overtuigd te zijn dat de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot ook op andere manieren verminderd kunnen worden.

Werkwijze behouden

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding gaat dienen. KLM-topvrouw Marjan Rintel zei eerder al het niet eens te zijn met het kabinetsbesluit.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie niet op de aangedragen argumenten van de luchtvaartmaatschappijen in te kunnen gaan omdat er nu sprake is van een mogelijke juridische procedure. "Tegelijkertijd willen we de werkwijze behouden waarbij op Schiphol de banen zo worden ingezet dat het de minste hinder oplevert", stelt het ministerie.