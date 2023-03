OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor steken neef

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen profvoetballer Quincy Promes. Volgens het OM is de 50-voudig international schuldig aan zware mishandeling van zijn neef, op een familiefeest in 2020. Poging tot moord of doodslag, waarvoor Promes ook is aangeklaagd, kan volgens het OM echter niet worden bewezen. Het vonnis volgt waarschijnlijk over twee weken. Het slachtoffer werd aan het einde van het feest in Abcoude gestoken in zijn knie, waardoor een pees scheurde. De 31-jarige Promes, die inmiddels in Rusland voetbalt en de rechtszaak in Amsterdam niet bijwoont, ontkent dat hij de dader is. Afgetapte gesprekken Het OM is echter overtuigd van zijn schuld. De officier van justitie wees in de rechtszaal onder meer op appjes en afgetapte telefoontjes kort na het incident, waarin de toenmalige Ajacied zou hebben toegegeven dat hij zijn neef had neergestoken. In een telefoongesprek met zijn vader suggereerde Promes bovendien dat hij het eigenlijk had voorzien op de nek van zijn neef. "Ik mikte niet op zijn been", zei hij. "Hij heeft geluk." Het OM vindt desondanks niet dat kan worden bewezen dat de voetballer op het feest daadwerkelijk de bedoeling had om zijn neef te doden. Getuigen hebben weliswaar gezien dat hij herhaaldelijk op hem instak, maar niet op bijvoorbeeld het bovenlichaam.

Ketting Volgens het OM was de steekpartij een wraakactie voor een kwestie die al langer speelde in de familie, namelijk een ketting die in 2016 was gestolen van een tante. Volgens Promes had zijn neef dat gedaan. Aan het eind van het feest, dat volgens aanwezigen over het algemeen gezellig was verlopen, sprak de voetballer zijn neef op de zaak aan. Dat leidde tot een opstootje, waarbij het slachtoffer werd gestoken met een scherp voorwerp, mogelijk een mes. Promes heeft verklaard dat iemand anders de dader was, maar wil niet zeggen wie.