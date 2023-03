Schouten kan leven met bijrol, zolang ze maar geen toneel meer hoeft te spelen

Geluk, zo weet ze sinds dit seizoen, staat of valt niet met een gouden medaille om haar nek. Ook niet wanneer dat er zelfs drie zijn. Het maakte dat Schouten donderdag, tijdens de ouverture van de WK afstanden in Heerenveen, kon leven met zilver op de 3.000 meter , op 0,54 seconde achter de Noorse Ragne Wiklund.

Ontkennen had op dat moment geen zin, wist de 30-jarige Schouten. "Ik was er klaar mee. Ik had al genoeg toneelgespeeld."

Of ze als drievoudig olympisch kampioene eigenlijk gelukkig was, klonk het plots vanaf de fiets naast haar. Het was een vraag die Schouten op dat moment eigenlijk een beetje overviel. Het eerlijke antwoord dat volgde, verbaasde ook de koningin van Peking zelf.

Het was ergens in dat vermaledijde na-olympische schaatsseizoen dat Irene Schouten samen met een trainingsmaat op de racefiets door de kop van Noord-Holland reed. Handen ontspannen op het stuur. Zo'n typisch Westfries dunnig windje door de haren. Welkome koffiestop in het vooruitzicht, als welverdiende beloning voor de uren op het smalle zadel.

Ze had het gewoon niet meer. Laat ze het zo zeggen: "Schaatsen was van pure passie een moetje geworden."

Haar gemoedstoestand op dat moment? "Ik was afgestompt. Echt afgestompt. Het enige wat ik deed toen ik na die race over de streep kwam, was een vingertje in de lucht steken. Dat zei alles over hoe weinig ik toen voelde. Op dat moment had ik echter iets van: ik rijd deze rondjes ook in de training, dus het hoort zo te zijn. Terwijl ik nu weet dat die tijd natuurlijk supergoed was."

Schouten toonde in de catacomben van Thialf eindelijk weer haar emoties. En dat was dit seizoen weleens anders geweest. Eind november bijvoorbeeld, toen ze in hetzelfde theater op de drie kilometer een baanrecord reed dat drie seconden onder haar tijd van donderdag lag: 3.54,04.

"Sommige mensen kunnen heel blij zijn met een tweede plek. Ik merk alleen dat ik niet zo goed tegen mijn verlies kan. Alleen al omdat ik weet dat ik het in me heb om haar te verslaan. Maar ik moet toegeven dat ze vandaag beter was."

Gezien hetgeen ze de voorbije maanden had doorgemaakt, was ze tevreden met haar 3.57,40. En toch ook weer niet. Opnieuw worstelde ze. Met gemengde gevoelens, ditmaal.

"In het dorp bijvoorbeeld had niemand een idee wat er aan de hand was. Als ik naar de supermarkt ging, bijvoorbeeld, dan moest ik weer aanstaan. Leuk doen. En dat kostte ook weer energie. Helemaal als je niet goed in je vel zit. Dus probeerde ik me daar een beetje van af te sluiten. Ik heb in die tijd eigenlijk niet met heel veel mensen gesproken. Koffie drinken met vriendinnen, fotoshoots, interviews, ik hield het allemaal af."

"Het kwam alleen geen moment in mijn hoofd op om te gaan freewheelen en alleen maar te doen wat me leuk leek." De aard van het beestje, zogezegd.

Diep van binnen wist Schouten toen dat het al langer niet heel goed met haar ging. Misschien had ze in de maanden daarvoor tegen wat meer dingen 'nee' moeten zeggen. "Maar dat weet je natuurlijk niet zeker. Want ik had de hele zomer volgepland met verplichtingen. En de hele zomer ging het goed."

"Ik speelde een toneelstukje. Iedere dag weer. Eigenlijk vanaf oktober, op het moment dat we het ijs op zijn gegaan, tot en met de NK afstanden van eind januari. Dat heeft alles bij elkaar dus ruim vier maanden geduurd."

Schouten kreeg zelfs lichamelijke klachten. "Mijn potje met stress zat eigenlijk gewoon te vol. Ik had daardoor bijvoorbeeld allemaal uitslag op mijn lichaam. Het stapelde zich allemaal op."

"Op een gegeven moment merkte ik dat alles me steeds meer tegen ging staan. Ik deed alles met tegenzin en kreeg ook huilbuien. Ik dacht: dit gaat niet goed. Dus toen heb ik het tegen Jillert gezegd. Die zei meteen: we kunnen beter een beetje gas terugnemen."

Breekpunt

"Eigenlijk was het helemaal niet moeilijk om het met Jillert te bespreken. Ik deel best wel veel van mijn gevoelens met hem. Hij kan soms best hard zijn, natuurlijk. Maar hij is heel begripvol en heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Hij heeft me hierin heel erg gesteund."

Het breekpunt kwam vier weken geleden tijdens de NK afstanden, toen ze voor de camera in tranen het verhaal van haar maandenlange gevecht deelde met de buitenwereld. "Hoe moeilijk me dat ook viel, het was een enorme opluchting dat ik niet langer toneel hoefde te spelen. Ik merkte dat er een bepaalde rust over me kwam. In één klap voelde ik me een stuk beter."

