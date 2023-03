Belarussische Nobelprijswinnaar Bialiatski moet tien jaar cel in

De mensenrechtenactivist Ales Bialiatski is in Belarus veroordeeld tot tien jaar celstraf. Dat meldt de door hem opgerichte organisatie Viasna.

Bialiatski is veroordeeld voor geldsmokkel en financiering van "activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren". De Belarus zit al anderhalf jaar gevangen. Hij werd destijds officieel opgepakt vanwege belastingontduiking, maar algemeen werd aangenomen dat hij vanwege politieke redenen werd gearresteerd.

De 60-jarige Bialiatski won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede, samen met organisaties uit Oekraïne en Rusland. De activist werd vooral bekend door zijn steun aan politieke gevangenen in zijn thuisland Belarus. Het mensenrechtencentrum Viasna, dat hij in 1996 oprichtte, wordt beschouwd als belangrijkste organisatie voor de mensenrechten in het land.

Politieke gevangenen

Mensenrechtenorganisaties schatten dat er ongeveer 1500 politieke gevangenen vastzitten in Belarus. Veel van hen werden in 2020 opgepakt, toen Belarussen massaal de straat opgingen om te protesteren tegen Loekasjenko, die de verkiezingswinst had opgeëist. De protesten werden hardhandig de kop ingedrukt. Dictator Loekasjenko is bijna dertig jaar aan de macht.

De mensenrechtenorganisatie van Bialiatski twitterde een foto van de rechtszitting: