Vlaamse boeren protesteren in Brussel tegen stikstofplannen

Meer dan tweeduizend Vlaamse boeren zijn vanochtend met tractoren naar Brussel gereden om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Ze verzamelen in de buurt van het Noordstation.

Net als in Nederland moet de stikstofuitstoot in Vlaanderen omlaag. Dit leidt tot onrust onder Vlaamse boeren, die vrezen dat strengere mestregels zullen leiden tot een "sociaaleconomisch bloedbad" in de landbouwsector. De Vlaamse ministers onderhandelen op dit moment nog over die nieuwe regels.

De actievoerders reden vanochtend in tien colonnes naar Brussel. Op de snelwegen zijn er weinig problemen, maar op de lokale wegen leidt de actie wel tot veel verkeershinder.

Ronde door Brussel

De boeren protesteren in Brussel omdat daar de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement zetelen. Het protest wordt gesteund door verschillende organisaties in de landbouwsector.

De actievoerders zullen aan het begin van de middag rond het centrum van Brussel rijden. Hierdoor zal het verkeer in de stad waarschijnlijk plat komen te liggen. Het plan is dat de boeren rond 14.00 uur weer vertrekken.