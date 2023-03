Toestand in Zweden neergestoken meisje nog altijd ernstig

De toestand van het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in Gothenburg is nog altijd ernstig, meldt de Zweedse politie. Het 10-jarige meisje is wel buiten levensgevaar.

Aan het begin van de middag werd ze samen met haar oma door een man aangevallen met een mes. Het meisje werd met ernstige verwondingen aan haar buik en hals naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plek waar het steekincident plaatsvond, zijn twee messen gevonden. Een 35-jarige verdachte is aangehouden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er nog iemand betrokken was bij de aanval.

Eerder veroordeeld

Ook heeft de politie geen vermoeden van een verband tussen de slachtoffers en de aanvaller. Volgens de Zweedse omroep SVT is de man eerder veroordeeld voor diefstal en mishandeling en heeft hij een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten.

Het meisje was in Zweden op bezoek bij haar grootouders en werd rond het middaguur bij een stadspark aangevallen door de man. Haar oma van 70 jaar raakte gewond toen ze haar kleindochter probeerde te beschermen.

Meteen na het incident werd de verdachte overmeesterd door omstanders. Op beelden is te zien hoe zij hem naar de grond werken.