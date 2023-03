Nieuwe wedstrijd Utrecht na bekerblamage: 'Geen tijd om te treuren'

FC Utrecht zit nog vol in het chagrijn van de bekernederlaag deze week tegen de amateurs van Spakenburg. Maar de ploeg wil verder, want ook via de competitie kan de club nog Europees voetbal afdwingen. Vanavond wacht in de eredivisie Fortuna Sittard.

Dat het beter moet dan tegen Spakenburg, weet ook Utrecht-trainer Michael Silberbauer. "Er is nog genoeg om voor te voetballen dit seizoen. Het is jammer dat het via de beker niet meer lukt, maar via de competitie kunnen we ook nog Europees voetbal halen. Er is geen tijd om lang te treuren."

De Deen wil vooral vooruitblikken. "Wat gebeurd is, is gebeurd", zegt de coach, die de sof dinsdagavond niet meemaakte. Silberbauer lag met migraine op bed in een donkere kamer, maar keek de wedstrijd wel terug.

Op Twitter heeft Michael Silberbauer de supporters opgeroepen om achter de ploeg te blijven staan.