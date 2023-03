Foto vermoorde Rosleny Magdalena geprojecteerd op gebouwen in Amsterdam

Op verschillende gebouwen in Amsterdam-Zuidoost wordt de komende tijd een grote foto geprojecteerd van de in 2016 doodgeschoten Rosleny Magdalena. Met de actie van de Peter R. de Vries Foundation hoopt haar familie op nieuwe tips in nooit opgeloste moordzaak.

"Al zes jaar zeggen mensen niets", zegt haar nichtje Shulesca bij NH Nieuws. Hoewel het onderzoek stroef loopt, geeft ze de hoop niet op: "Ik doe het voor mijn nichtje, de dochter van Rosleny. Zij kan de moord op haar moeder pas een plekje geven als ze antwoorden krijgt."

De familie wordt ondersteund door Kelly de Vries, de dochter van de vermoorde misdaadverslaggever. "De komende dagen zullen we de foto verspreid door Amsterdam-Zuidoost tonen. We denken dat deze zaak ingrediënten heeft om opgelost te worden."

Gouden tip

De 28-jarige Magdalena werd in 2016 neergeschoten op het Maldenhof in Amsterdam, vlak nadat ze haar 6-jarige dochter naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

In al die jaren werd er één verdachte aangehouden, maar die zaak werd al gauw geseponeerd. Voor de gouden tipgever ligt 100.000 euro klaar. Ook is er interesse in een fietser die Magdalena leek te volgen. Een tip over zijn identiteit wordt beloond met 25.000 euro.