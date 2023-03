EK-favorieten Bol en Klaver zonder problemen naar halve finales 400 meter

Femke Bol en Lieke Klaver hebben hun favorietenrol bij de Europese indoorkampioenschappen in Turkije onderstreept met eenvoudige overwinningen in de series van de 400 meter. Vrijdag om 17.55 uur komen ze weer in actie in de halve finales. Bij de mannen bereikten Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers ook de halve finales van de 400 meter. Bol is de kersverse wereldrecordhoudster op de afstand. Bij de Nederlandse indoorkampioenschappen liep ze op 19 februari naar de verbluffende tijd van 49,26 seconden. Zo hard hoefde het vrijdagochtend in Istanbul niet te gaan. Met 'de handrem erop' won de titelverdedigster in 52,35. Klaver ook sterk Klaver nam in de eerste van twee ronden al ruim afstand van de concurrentie. Ook zij hoefde vervolgens niet diep te gaan om kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. Klaver, twee jaar geleden in de finale vijfde, won in 52,72 seconden.

EK indoor live bij de NOS De EK indoor, met een Nederlandse ploeg van 33 atleten, zijn de komende drie dagen bij de NOS op televisie, radio en online te volgen. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de avondsessies in Istanbul via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 17.00 uur te volgen. Op televisie zijn op vrijdag en zondag speciale EK-uitzendingen. Op vrijdag van 00.31 tot 01.01 uur op NPO 1, zondag van 23.26 tot 23.51 uur op NPO 1. Zaterdag zijn de verrichtingen van de atleten te zien in Studio Sport (23.19-00.00 uur) op NPO 1.

Lisanne de Witte liep een moeizame race. De 30-jarige atlete raakte in de eerste ronde al achterop. Het grote gat met de concurrentie kon ze in het tweede deel niet meer dichten. De Witte finishte als vierde in 53,61 seconden. Dat was niet snel genoeg voor een volgend optreden later op vrijdag. Marissa Damink slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale op de 1.500 meter. De 27-jarige atlete liep in de derde en laatste serie lang op de laatste plaats. In de laatste twee ronden schoof ze wat op. De nationale indoorkampioene finishte als vijfde in 4.11,38. De eerste drie van de drie series kwalificeerden zich voor de eindstrijd op zaterdagavond, aangevuld met de drie snelste verliezers. Daar hoorde Damink niet bij.