Bonevacia en Boers bij EK naar halve finales 400 meter, die later vandaag zijn

Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers hebben zich bij de Europese indoorkampioenschappen atletiek geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. Beiden finishten in Istanbul in hun serie als tweede, wat rechtstreekse plaatsing voor de volgende ronde betekende.

De halve finales zijn vandaag om 17.35 uur.

De 23-jarige Boers maakte onlangs indruk tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen, waar hij in de finale in een rechtstreeks duel de tien jaar oudere Bonevacia aftroefde. In Turkije nam hij in de eerste ronde de leiding. Uiteindelijk moest Boers alleen de Franse indoorkampioen Gilles Biron laten voorgaan. Boers finishte in 46,72 seconden.

Ook Bonevacia, die al twee keer individueel brons haalde bij de EK indoor, liep naar de tweede plaats. De Nederlandse recordhouder opende sterk, maar zag in de tweede ronde de Belg Julien Watrin passeren. Bonevacia noteerde 46,87.