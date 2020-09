15 jaar cel geëist tegen Eindhovenaar voor verkrachten tienermeisjes

Tegen een 26-jarige man uit Eindhoven is vijftien jaar cel en tbs geëist voor het verkrachten van meerdere meisjes en vrouwen in Noord-Brabant. Jonathan M. sloeg vorig jaar zomer een paar keer toe.

In juli verkrachtte hij een Franse toeriste in de Genneper parken in Eindhoven. De Française vertelde dat ze in de ochtend op straat in Eindhoven werd aangesproken door een man op een scooter. Hij bood haar een lift naar haar hotel aan. Eenmaal achterop reed hij met haar naar een park, trok haar met geweld de bosjes in en verkrachtte haar.

Een paar dagen later meldde ook een 15-jarig meisje zich bij de politie. Zij vertelde dat ze die ochtend in een steegje in Valkenswaard was aangesproken door een jonge man. Hij sloeg en bedreigde haar en dwong haar achter op zijn scooter te stappen. Vervolgens nam hij haar mee naar een bosperceel aan de rand van Valkenswaard en verkrachtte haar.

Spreekrecht

Na de aanhouding vond de politie op het mobieltje van de man seksueel getinte foto's van andere minderjarige meisjes. Later bleek dat hij in 2011 al was veroordeeld voor verkrachting van een 16-jarig meisje.

Omroep Brabant schrijft dat de man in verband wordt gebracht met de verkrachting en aanranding van acht meisjes en twee vrouwen. Zeven slachtoffers maakten in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. Ze zeiden dat ze erg bang waren geweest en daar nog steeds last van te hebben.

'Hoge straf'

"Gelet op de gruwelijkheid van de daden van verdachte en het leed dat hij zijn vele slachtoffers heeft aangedaan moet de verdachte een hoge straf krijgen", aldus de officier van justitie.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.