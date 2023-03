Het proces Promes: wat hangt hem boven het hoofd?

Vandaag om 9.00 uur start in Amsterdam de strafzaak tegen Quincy Promes. De 31-jarige voetballer zou een neef met een mes in een knie hebben gestoken op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Promes, die vijftig keer uitkwam voor het Nederlands elftal, verruilde begin 2021 Ajax voor Spartak Moskou en werd vorige maand uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland. Wat staat er vandaag te gebeuren? Vandaag is in de rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het bewijs wordt opgevoerd, net als persoonlijke omstandigheden van de verdachte die tot het delict kunnen hebben geleid. De hamvraag is of het Openbaar Ministerie hard kan maken dat de voetballer een poging tot moord deed. Er zijn in deze zaak al achttien getuigen gehoord en zij spreken elkaar op belangrijke punten tegen. Het slachtoffer mag gebruik maken van zijn spreekrecht en de verdachte krijgt het laatste woord, als die aanwezig is. De advocaat van Promes heeft echter laten weten dat de voetballer in verband met contractuele verplichtingen met zijn club er niet bij kan zijn en dat aanwezigheid via een videoverbinding niet mag volgens internationale verdragen. Ook wordt vandaag bekend wat het Openbaar Ministerie voor straf eist. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Wat hangt Promes boven het hoofd? Over een mogelijke straf voor Promes is op dit moment nog niets te zeggen. De maximale straf voor poging tot moord is twintig jaar cel. Het feit dat Promes een bekende voetballer is, heeft geen invloed op de strafmaat bij dit delict, volgens de woordvoerder van het OM. Mocht het tot een veroordeling komen, dan is het afwachten of Promes zelf naar Nederland komt. Hij verblijft momenteel in Rusland, een land waarmee Nederland in principe een uitleveringsverdrag heeft als het om Nederlanders gaat.

Mei 2022: Quincy Promes met de Russische beker - AFP

Bij een eventuele veroordeling kan de voetballer nog in beroep gaan. 'Familieruzie liep uit de hand' Op 24 juli 2020 was toenmalig Ajax-speler Promes aanwezig op een familiefeest in een loods in Abcoude. Promes zou zijn neef ervan verdenken dat hij had gestolen van zijn tante. Iets na middernacht zou dit tot een confrontatie hebben geleid. "Het volgende wat hij weet is dat Promes boos op hem afkwam, met een mes naar achteraf bleek", zei de advocaat van het slachtoffer Yehudi Moszkowicz eerder tegen Nieuwsuur. "Daarop deed mijn cliënt een stap achteruit, alleen zat er een stoepje achter hem waardoor hij viel. Door de val ging zijn been omhoog. Naar alle waarschijnlijkheid is daardoor het mes in de knie en niet in het bovenlichaam terechtgekomen." Het slachtoffer, dat ernstig letsel opliep, deed pas twee maanden later aangifte. Een kleine maand later, op 13 december 2020, werd Promes gearresteerd, een dag nadat hij nog voor Ajax had gescoord tegen PEC Zwolle. Hij werd in eerste instantie verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

De voetballer wordt verdacht van poging tot moord, nadat hij in juli 2020 tijdens een familiefeest mogelijk zijn neef zou hebben neergestoken. - NOS

Promes ontkende iedere betrokkenheid. Na twee dagen kwam hij op vrije voeten, in afwachting van een (eventueel) proces. Poging tot moord? Terwijl de voetballer in Rusland furore maakte bij Spartak Moskou, doken in maart vorig jaar delen uit telefoongesprekken met zijn familie op waarin hij lijkt te bekennen dat hij heeft gestoken. Dat blijkt uit telefoontaps in het strafdossier, dat door Nieuwsuur werd ingezien. Promes vroeg waar de neef is geraakt. "In zijn been", antwoordde zijn moeder. Daarop zei hij: "Dan heeft-ie nog geluk." En daarna: "Wie van mijn tante pikt, maak ik af. (...) Dan ga je zien wie ik ben: niet de voetballer, maar de andere kant." Daar bleef het niet bij. "Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop." In dit interview eind december 2020 zegt Quincy Promes dat hij niets te verbergen heeft:

Ook leek het erop dat Promes heeft gewacht tot het feest ten einde was: "Je kan wel zeggen: alcohol, want als ik zo dronken was, zou ik hem in het begin van het feest al pakken. Ik heb toch netjes gewacht." Een dag later werd de aanklacht tegen Promes door het OM verzwaard van poging tot doodslag tot poging tot moord, want daarbij moet sprake zijn van een plan, hoe kort of hoe lang van tevoren bedacht dan ook. En de vermeende drugssmokkel? In mei vorig jaar meldden bronnen aan Nieuwsuur dat de voetballer ook wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel, witwassen en huiselijk geweld. Het zou daarbij onder meer gaan om financiering van een (door de politie onderschepte) partij van vierduizend kilo cocaïne in Antwerpen en de smokkel van synthetische drugs naar Australië. Deze beschuldigingen komen niet aan de orde in de rechtszaak van vandaag. Nu gaat het alleen om het steekincident. Bekijk hier de reconstructie die Nieuwsuur maakte over de zaak: