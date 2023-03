De eerste voorselectie van Koeman: wie wordt de Weghorst van 2023?

Bondscoach Ronald Koeman maakt vanmiddag zijn voorlopige selectie bekend voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk in Parijs op 24 maart en tegen Gibraltar in Rotterdam op 27 maart. Het is de eerste selectie van Koeman in zijn tweede termijn als bondscoach. Net als vijf jaar geleden bij zijn eerste termijn mogen we enkele nieuwe namen in de voorlopige selectie verwachten. Bij koploper Feyenoord wacht men in spanning af en misschien zorgt Koeman voor meer verrassingen, uit Toulouse of Brussel bijvoorbeeld. Eerste voorselectie Bergwijn en Weghorst Eerst even terug naar de eerste voorselectie van Koeman bij zijn eerste termijn op 7 maart 2018 voor twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Engeland en Portugal. Het was een mooie dag voor Steven Bergwijn, Marco Bizot, Hans Hateboer, Justin Kluivert, Guus Til, Ruud Vormer en Wout Weghorst. Genoemd zevental behoorde voor het eerst tot de voorlopige selectie van Oranje. "Ik ben trots op mezelf, op de weg die ik heb bewandeld", reageerde Weghorst op zijn voorselectie. "Uiteindelijk zal ik het meest trots zijn als ik dat oranje shirt mag dragen en mijn minuten in het Nederlands elftal maak."

Wout Weghorst als spits van AZ - ANP

En zo geschiedde voor Weghorst, toen spits van AZ, nu van Manchester United. De naam Weghorst prijkt zonder twijfel ook op de lijst die Koeman vandaag wereldkundig maakt. Steven Bergwijn mag zich eveneens veilig wanen van een plek bij het Oranje van de teruggekeerde bondscoach. Blik op Rotterdam Het is de afgelopen weken al vaak gegaan over de potentiële internationals bij koploper Feyenoord. Middenvelder Mats Wieffer (24), verdediger Lutsharel Geertruida (22) en linksback Quilindschy Hartman (21) verkeren in blakende vorm. Bij zijn presentatie gaf Koeman al aan te genieten van de "intensiteit" in het spel van de Rotterdammers. "Als je in korte tijd al zo bepalend kan zijn bij de koploper van de eredivisie, zou een uitnodiging vanuit Zeist helemaal niet gek zijn", zei niemand minder dan Willem van Hanegem over de ontwikkeling van de net als Weghorst uit Borne afkomstige Wieffer in het Algemeen Dagblad. Kijk hieronder naar een fragment uit Studio Voetbal van afgelopen zondag, over de potentiële internationals bij Feyenoord:

Welke Feyenoorders kunnen een oproep voor Oranje verwachten? In Studio Voetbal worden Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Lutsharel Geertruida besproken. - NOS

Wieffer kan zijn zinnen zetten op een plek naast Frenkie de Jong op het middenveld van Oranje, Het is de positie die de afgelopen periode werd ingenomen door onder anderen Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Steven Berghuis. Blik op Italië, Frankrijk en België Zal Koeman ook naar de Franse competitie kijken voor versterking van het middenveld? Dan weet hij dat de 27-jarige Branco van den Boomen daar de pannen van het dak speelt en met zes doelpunten en tien assists een belangrijke speler is bij Toulouse. De in de zomer van 2020 van De Graafschap overgenomen Brabander promoveerde afgelopen seizoen met Toulouse naar het hoogste niveau en bewijst ook in de Ligue 1 zijn waarde. Met zijn fijne (vrije) trap brengt Van den Boomen een sterk wapen mee.

Branco van den Boomen - AFP

Maar liefst 86 interlands speelde hij al, maar voor Georginio Wijnaldum is een plek in deze voorselectie geen formaliteit. Na door Louis van Gaal te zijn gepasseerd en na het het herstel van de breuk in zijn scheenbeen zou het voor de AS Roma-speler een voorbode voor een terugkeer in Oranje kunnen betekenen, met de coach die hem liet floreren. De blessures van Justin Bijlow en Andries Noppert dwingen Koeman mogelijk tot een verrassende oproep bij de keepers. De 20-jarige Bart Verbruggen (oud-NAC Breda) speelde zich vorige week donderdag in de kijker door in de Conference League-confrontatie van Anderlecht met Loedogorets maar liefst drie strafschoppen te stoppen. Ander systeem, andere keuzes Wie worden de vleugelspelers? Koeman kondigde bij zijn presentatie aan voor het 4-3-3-systeem te kiezen en daarvoor heb je vleugelspelers nodig. Koemans voorganger Louis van Gaal concludeerde eerder juist dat het aanbod aan Nederlandse vleugelspitsen, en dan vooral aan de rechterkant, te min was. Cody Gakpo en Steven Bergwijn zijn de zekerheidjes en Xavi Simons en Steven Berghuis kunnen zich naast het middenveld op een plaats op de vleugel richten. Denk verder aan Noa Lang, Arnaut Danjuma, Donyell Malen, Javairô Dilrosun of misschien zelfs Justin Kluivert, Calvin Stengs of Crysencio Summerville van Leeds United.

Xavi Simons - ANP