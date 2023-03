Cambodjaanse oppositieleider krijgt 27 jaar huisarrest voor hoogverraad

De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Ook mag hij nooit meer een politieke functie vervullen of zijn stem uitbrengen bij verkiezingen.

Kem Sokha, leider van de inmiddels ontbonden Cambodjaanse Partij van Nationale Redding (CNRP), werd in 2017 gearresteerd. Hij zou met de Verenigde Staten hebben samengespannen om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Volgens mensenrechtenorganisaties en de VS is de zaak echter politiek gemotiveerd.

Als bewijs voor het hoogverraad werd een filmpje ingebracht waarin hij tegen een groep studenten vertelt over het advies dat hij van Amerikaanse ngo's over democratie kreeg.

Verbod

De oppositieleider werd in 2018 vrijgelaten, maar bleef verdachte. Tijdens zijn detentie sprak het hooggerechtshof in Cambodja een verbod uit op zijn partij, die de enige oppositiepartij in het parlement was.

Daardoor was er bij de verkiezingen van 2018 nauwelijks tegenstand voor Hun Sen. De premier is al sinds 1985 aan de macht. Onder zijn bewind werd onder meer de persvrijheid ingeperkt, het internet zwaar gecensureerd en werden tegenstanders van het regime monddood gemaakt.

Het proces lag twee jaar stil vanwege de coronapandemie, maar werd vorig jaar hervat.