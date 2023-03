Hond ruim drie weken na aardbeving Turkije levend onder puin vandaan gehaald

Een hond is 24 dagen na de aardbevingen in Turkije levend onder het puin vandaan gehaald, meldt onder meer het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het dier werd door reddingswerkers uit het puin bevrijd nadat tijdens het puinruimen in de zwaar getroffen regio Hatay een geluid werd gehoord. De hond, volgens het persbureau een terriër, kon overleven doordat het in het puin water en voedsel had. In de buurt van het dier werd het lichaam gevonden van de vermoedelijke eigenaar van het dier. Beelden van de redding van het dier:

Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı https://t.co/9jyZutbVUp pic.twitter.com/3IYT2rUoIR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 3, 2023

De hond is ter controle naar een dierenarts gestuurd, maar lijkt het goed te maken. Volgens persbureau ANP worden drie weken na de aardbeving nog regelmatig levende dieren gevonden. Humane Society International (HSI) schat dat inmiddels meer dan 1500 gevonden dieren aan hun verwondingen zijn behandeld. Ondertussen is de kans om overlevende mensen te vinden echter vrijwel nihil geworden. Wel zijn er nog altijd verhalen van overlevenden die elkaar kwijt raakten en met elkaar herenigd worden. Deze man lag twee dagen onder het puin in Hatay met zijn kleindochter en werd drie weken later met haar herenigd in Ankara:

Na de aardbeving in Turkije zat Mithat Kilisli twee dagen onder het puin in Hatay met zijn vijf maanden oude kleindochter. Toen ze werden gered, raakte hij haar kwijt. Drie weken later wordt hij honderden kilometers verderop met haar herenigd in Ankara. - NOS