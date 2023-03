Kleiner deel volwassen bevolking kiesgerechtigd dan bij vorige Statenverkiezingen

Bijna 13,3 miljoen mensen mogen dit jaar naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, meldt het Central Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Dat is 91,6 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. Dat percentage is iets lager dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Toen mocht 93,3 procent van de volwassenen in Nederland stemmen, oftewel bijna 13 miljoen mensen.

Volgens het CBS komt deze relatieve afname vooral doordat er de afgelopen jaren meer mensen in Nederland bij zijn gekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben of nog niet hebben. Deze groep, onder wie expats en recent naar Nederland gekomen asielzoekers, is niet stemgerechtigd.

Meer oude stemgerechtigden door vergrijzing

Dat Nederland vergrijst is ook in de cijfers van kiesgerechtigden van 65 jaar en ouder te zien. In 2003 was 13 procent 65 jaar of ouder, in 2023 is dat bijna 27 procent. Van alle gemeenten is het aandeel kiesgerechtigden in deze leeftijdscategorie in Laren het grootst (40,7 procent van alle mensen die mogen stemmen in die gemeente).

Een kwart van alle mensen die mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen is jonger dan 35 jaar. Deze jonge kiezers wonen relatief vaak in steden en met name in studentensteden.