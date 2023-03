'Materiaal om bommen te maken gevonden in huis van verdachte aanslag Chicago'

De politie heeft materiaal gevonden om bommen te maken bij een huiszoeking in het huis van de 21-jarige man die ervan wordt verdacht vorig jaar zeven mensen te hebben doodgeschoten bij een aanslag in een voorstad van Chicago. Dat meldt The Chicago Tribune op basis van het aanhoudingsbevel van de verdachte dat is vrijgegeven.

Er werden volgens het aanhoudingsbevel onder meer "commerciële componenten en een timer gevonden die gebruikt konden worden bij het maken van een bom".

De aanslag werd vorig jaar op 4 juli gepleegd tijdens een parade ter gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Bij de parade in Highland Park werden zeven mensen doodgeschoten en raakten tientallen anderen gewond. De verdachte, de 21-jarige Robert Crimo werd uren later na een klopjacht gearresteerd.

'Bom was te zwaar'

Volgens het aanhoudingsbevel overwoog Crimo ook om explosieven in te zetten. De aanslag werd gepleegd met een geweer, maar Crimo zou in een verhoor hebben gezegd dat hij overwoog om explosieven te gebruiken "als die mogelijkheid er zou zijn", maar dat die te zwaar waren om naar de parade mee te brengen. Hij stelde dat hij als het had gewerkt "de bom mogelijk van tevoren zou hebben neergelegd" of dat hij tijdens de parade een tas achter zou laten en dan weg zou zijn gelopen.

Crimo zit in afwachting van zijn proces vast. Ook de vader van de verdachte staat terecht. Hij wordt verdacht van roekeloos gedrag omdat hij zijn zoon drie jaar voor de aanslag hielp in het verkrijgen van een wapenvergunning. De vader mag de rechtszaak in vrijheid afwachten. Het is nog onbekend wanneer de rechtszaak tegen Crimo verder gaat.