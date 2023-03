Van Bommel na strafschoppen en goal Janssen naar bekerfinale met Antwerp

Royal Antwerp is doorgedrongen tot de finale van het Belgische bekertoernooi. De ploeg van trainer Mark van Bommel won na penalty's van Union Sint-Gillis. Drievoudig bekerwinnaar Antwerp maakte de 1-0 achterstand van de uitwedstrijd goed door een prachtige vrije trap van Vincent Janssen.

Verder stonden bij Antwerp ook Jurgen Ekkelenkamp, Calving Stengs en Gyrano Kerk in de basis, net als oud-Ajacied Toby Alderweireld.

In de strafschoppenserie miste Janssen, die tot nu toe 22 interlands speelde voor het Nederlands elftal, de eerste strafschop. Antwerp wist de serie uiteindelijk toch nog met 4-3 te winnen.

In de finale neemt Antwerp het in de finale op tegen KV Mechelen, dat zich dinsdag ten koste van Zulte Waregem voor de eindstrijd plaatste. Antwerp en Mechelen (dat de beker twee keer eerder won) namen het in de bekerfinale van 1992 ook tegen elkaar op. Toen was Antwerp de sterkste.