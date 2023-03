Weer flink beproefd, maar Roest heeft 'eindelijk' die grote titel op de 5.000

Het geduld van Patrick Roest is lange tijd flink beproefd. Eerst was er die Noor, toen die armband en later die Zweed, die hem van een individuele wereldtitel op de vijf kilometer hielden. Maar op een donderdagavond in maart in 2023 is het dan toch gelukt. "Die had ik nog niet", zei de wereldkampioen uitpuffend na zijn ereronde. "Eindelijk heb ik 'm te pakken. Ik ben blij dat alle verhalen van de andere kampioenschappen vergeten kunnen worden." Roest doelt op 2019, toen de Noor Sverre Lunde Pedersen het goud voor de neus van de Lekkerkerker weggriste. En op 2020, toen Ted-Jan Bloemen sneller was en Roest zelf was vergeten zijn armband om te doen, waarna hij werd gediskwalificeerd. En op de WK afstanden van 2021 en Olympische Spelen van 2022, toen Nils van der Poel ongrijpbaar bleek.

De race voordat Roest het ijs op ging, leek het er in Heerenveen even op dat er in de gedaante van Davide Ghiotto een nieuwe kwelgeest was opgestaan. De Italiaan ging als een bezetene van start, met rondjes van 28 seconden, en reed even onder het schema van het baanrecord dat met 6.04,36 op naam van Roest staat. "Daar schrok ik ook even van", blikte Roest terug. "Want als hij 'm doorrijdt, dan rijdt-ie naar de 6.03. Ik vond dat hij er dapper in ging." Een jongere Roest had zich misschien nog gek laten maken door de onvervalste aanval van de Italiaan, maar de 27-jarige versie fluisterde zichzelf de afgelopen dagen meermaals toe: "Blijf bij jezelf." En dat lukte. Bekijk hier de samenvatting van de vijf kilometer:

Bekijk hier de samenvatting van de 5.000 meter bij de mannen op de WK Afstanden in Heerenveen. - NOS

Toen bleek dat Ghiotto het niet tot het einde kon doortrekken, wist Roest wat hem te doen stond. Een vlak schema rijden van rondjes rond de 29 seconden, wat hem wat speling zou geven op het einde. Normaal gesproken geen gigantische opgave voor Roest, maar toch had hij er moeite mee. "Ik moest wel echt flink geven. Het was echt gigantisch zwaar, zelfs dat ererondje. Ongelooflijk zwaar eigenlijk. Ik heb er echt alles uitgehaald vandaag." Dat hebben ze geweten in de mixed zone na afloop, waar Roest bijna tegen de vlakte ging, zo moe waren de benen. Zittend stond hij de pers te woord. "De rondetijden kwamen niet makkelijk. Maar ik kon 'm mooi vlak houden. Zeker met deze omstandigheden."

Bekijk hier de reactie van Patrick Roest na zijn gouden medaille op de 5.000 meter op de WK afstanden. - NOS