IOC-voorzitter Bach: 'Ook zonder vaccin veilige Spelen'

Bach ziet positieve ontwikkelingen rond sportwedstrijden en -evenementen die, ondanks het coronavirus, weer gehouden worden. "We zien dat de sport langzaam maar zeker terugkeert en dat een aantal evenementen onlangs met succes zijn georganiseerd", zei Bach, die ook wees op de Tour de France. "Het is het bewijs dat grote sportevenementen mogelijk zijn, zelfs zonder een vaccin."

Op de bijeenkomst zal onder meer verder worden gesproken over een vereenvoudiging van de Spelen om de kosten de verlagen. Bach kondigde alvast aan geen overhaaste beslissingen te willen nemen.

"Op dit moment kunnen regeringen wereldwijd zelfs niet zeggen wat morgen of volgende week is toegestaan en naar welk land je kunt reizen. Niemand kan van ons verwachten dat we nu weten wat er over tien maanden nodig is om voor alle betrokkenen een veilige omgeving te waarborgen."

Publieke opinie

De Spelen werden eerder dit jaar afgelast vanwege de coronapandemie en verplaatst naar volgend jaar. Het enthousiasme onder de Japanners voor het sportevenement is er niet groter op geworden. De publieke opinie is inmiddels flink gedraaid.

Volgens onderzoek van Kyodo News zou zelfs nog maar amper een kwart van de Japanners de Spelen volgend jaar willen zien doorgaan.