Barcelona worstelt zich na twee nederlagen naar 1-0 zege in beker-Clásico

Na verliespartijen tegen Manchester United en Almería heeft FC Barcelona in het hol van de leeuw gewonnen. In de eerste wedstrijd van het tweeluik met Real Madrid in de strijd om een finaleplaats voor de Spaanse beker won de ploeg van Xavi met 0-1. De overwinning kwam verre van soepel tot stand. Real Madrid was in een soms stevige wedstrijd de betere ploeg. Barcelona, dat Robert Lewandowski miste als aanvalsleider, hield zich vooral bezig met verdedigen. In de openingsfase was het Real Madrid dat de touwtjes stevig in handen had. Barcelona speelde slordig, terwijl de combinaties bij De Koninklijke soepel liepen. Na twaalf minuten leek Real het overwicht om te zetten in een voorsprong, nadat Karim Benzema een voorzet van Vinícius op de borst onder controle bracht en raak volleerde, maar bij het versturen van de pass stond de Franse topspits buitenspel. Eigen doelpunt Na 25 minuten was het de beurt aan Barcelona om een afgekeurde goal te maken. Althans, daar leek het op. De scheidsrechter floot voor een buitenspelsituatie, maar na tussenkomst van de VAR ging de treffer toch door. Aanvaller Franck Kessié stond namelijk geen buitenspel (Raphinha wel, maar die kreeg de bal niet) en hij werkte de bal via drie Madrilenen binnen. De vraag is of Éder Militão of Nacho de bal als laatste beroerde. Feit was in ieder geval dat Barcelona op voorsprong kwam, op dat moment tegen de verhouding in.

Carlo Ancelotti zag toe hoe zijn ploeg het vernuft miste om kansen te creëren - Reuters

In de tweede helft was Real opnieuw de bovenliggende partij, zonder tot enorme kansen te komen. Barcelona kreeg wél kansen. In de 72e minuut bijvoorbeeld, toen kreeg Kessié een enorme kans. Maar hij schoot tegen ploeggenoot Ansu Fati aan. Real Madrid bleef ondertussen uit alle macht proberen om de gelijkmaker te scoren, maar het lukte de ploeg van trainer Carlo Ancelotti niet om het vele balbezit om te zetten in grote kansen. Ancelotti was ook de trainer van Real bij de laatste keer dat de ploeg de Copa del Rey won. Dat was in 2014, in de eerste periode van de Italiaanse trainer.

Frenkie de Jong gaat onderuit in de wedstrijd tegen Real Madrid - AFP