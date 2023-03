Bergwijn en Ajax hebben reden tot lachen na bekerzege bij De Graafschap

Geboren Amsterdammer Bergwijn, in het verleden speler geweest in de jeugdopleiding van Ajax, begon alleraardigst met onder meer een hattrick tegen FC Groningen. Na afloop stond hij de verzamelde media met een lach op zijn gezicht te woord.

Hij kwam afgelopen zomer voor maar liefst 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en werd daarmee de duurste eredivisiespeler ooit. Fans van Ajax konden hun geluk niet op, net als toenmalig trainer Alfred Schreuder.

In de kwartfinales van de KNVB-beker kwam Bergwijn dan eindelijk weer eens tot scoren. Op De Vijverberg trok hij na 26 minuten vanaf links naar binnen om vervolgens met rechts de verre hoek te vinden. Een verlossing en opluchting ineen.

Ook na afloop, want Bergwijn kreeg te horen dat Schreuder zijn baan kwijt was. De Oranje-international bleef, logischerwijs, maar wachtte nog altijd op zijn eerste goal sinds 12 november van het vorige jaar.

Gaandeweg het seizoen maakte die lach plaats voor chagrijn. De motor van Bergwijn haperde, net als die van Ajax. Eind januari, tijdens het duel met FC Volendam (1-1), barstte de bom. Niet alleen na zijn wissel, toen de aanvaller zijn emoties niet de baas was.

De Graafschap, zonder de geblesseerde ex-Ajacied Siem de Jong, hoopte vooraf op een stunt, maar dat zat er geen moment in. Na de 0-2 van Bergwijn stuitte Brobbey nog op keeper Hidde Jurjus. Goals van Jurriën Timber en diezelfde Brobbey werden terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Dat lot overkwam ook Superboer Camiel Neghli vlak na rust. Ajax ontsnapte en liet in de tweede helft een mindere indruk achter. Pasveer moest redding brengen op een inzet van Joel Valencia.

Brobbey kan juichen

Richting het einde van de bekerstrijd kopte Brobbey uit een corner nog op de paal en miste Giovanni Korte aan de overzijde een mogelijkheid. Brobbey bepaalde uiteindelijk de eindstand op 0-3.

Naast Ajax, PSV en Feyenoord gaan zaterdag ook de amateurs van stuntploeg Spakenburg in de koker. Een confrontatie met een topclub is gegarandeerd. Wellicht tegen het Ajax van Bergwijn, die ook in de eredivisie het verschil weer wil en zal moeten maken.