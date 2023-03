KNVB-directeur over OneLove-band: 'Gaat er niet om wie wel en niet meedoen'

Het maakt de KNVB niet uit of iedereen meedoet, "het gaat om de boodschap". Dat zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, in het radioprogramma Nieuws&Co op NPO Radio 1 over een nieuwe actie met de OneLove-aanvoerdersband.

In het weekend van 17 tot en met 19 maart brengt de voetbalbond de OneLove-campagne extra onder de aandacht in verband met de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Het dragen van de aanvoerdersband is hier onderdeel van.

De vorige keer dat de KNVB deze actie organiseerde ontstond ophef over twee aanvoerders die weigerden de band te dragen. In oktober, rondom coming-outdag, bedankten Feyenoord-aanvoerder Orkan Kökçü en Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi voor de eer.

"Hoe meer, hoe beter", zei een KNVB-woordvoerder vandaag over het volgende camapagneweekend en Van Leeuwen onderstreept dit. "Het gaat er niet om wie wel en niet meedoen, het gaat ons om de boodschap dat er geen plek is voor welke vorm van discriminatie dan ook. In het voetbal niet, nergens niet."

Liefde voor het voetbal

Ze kan niet zeggen of de aanvoerders die de vorige keer weigerden, dit keer wel mee zullen doen. "Alle clubs zijn aan boord, maar ik weet niet voor welke uitingen die clubs zullen kiezen."

De directeur benadrukt dat het niet zou moeten uitmaken op welk moment de OneLove-campagne extra aandacht krijgt, of het nu rondom Coming Out Day is, of op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. "Het gaat om de liefde voor het voetbal die we met miljoenen verschillende mensen delen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn."