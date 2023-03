Nederlands meisje en oma neergestoken in Gothenburg

In het centrum van de Zweedse stad Gothenburg is vanmiddag een Nederlands meisje neergestoken. Ze is met ernstige verwondingen aan haar buik naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel.

Volgens de politie is het slachtoffer een meisje van 10. Ze was met haar oma van 70. Ook die raakte gewond, ze is in het ziekenhuis behandeld aan haar arm. Zij mocht na korte tijd vertrekken.

De verdachte, een man van 35, is door omstanders overmeesterd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord.

Waarom hij het meisje aanviel, is niet bekend. De politie onderzoekt ook of er een verband is tussen de verdachte en het meisje en haar oma.