Handbalsters na stroeve eerste helft ruim langs Tsjechië bij rentree van Abbingh

Halverwege stond het in Eindhoven 16-16. Zeven minuten na rust sloeg Nederland voor het eerst een gaatje en liep de ploeg in korte tijd uit naar een verschil van vier: 22-18. In het restant van de wedstrijd kwam Nederland niet meer in de problemen. De ploeg van bondscoach Per Johansson was nauwkeuriger in het afronden en stond verdedigend beter dan in de eerste helft.

De eerste helft ging het gelijk op, de Tsjechen hadden zelfs het initiatief. Het duurde nog tot de twaalfde minuut voor Nederland voor het eerst op voorsprong kwam: 8-7. Daarna bleef het verschil klein, de 12-12 was een memorabele goal. Het was de eerste treffer in het Nederlands team van Lois Abbingh als moeder.

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd in de derde ronde van de Golden League gewonnen. In Eindhoven werd Tsjechië verslagen met 37-29.

Golden League

De Golden League is een oefentoernooi dat in het leven is geroepen door Nederland, Noorwegen en Denemarken en wordt gespeeld in drie rondes van drie wedstrijden per deelnemer. Elke ronde is één van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.

Nadat het toernooi eerder in Noorwegen en Denemarken was, is nu Nederland aan de beurt. Als vierde land is voor deze editie Tsjechië uitgenodigd.