Paaseiland is een moai-beeld rijker

Paaseiland, ook wel Rapa Nui, heeft er een 'nieuwe' moai bij. Een exemplaar van de stenen beelden met kenmerkende grote hoofden werd gevonden in een opgedroogde lagune op het eiland. De lagune zit in de krater van een vulkaan. Deze moai is 1,60 meter hoog, een stuk kleiner dan zijn soortgenoten.

Het nieuwe beeld is anderhalve meter lang. Moai zijn wereldberoemd, maar er is weinig over de beelden bekend. Ze zijn honderden jaren geleden door de oorspronkelijke bewoners van Paaseiland gemaakt. - NOS

De moai die nu is ontdekt is een welkome toevoeging aan de collectie van duizend stuks. De beelden zijn een eerbetoon aan de voorouders van het Polynesische volk dat op het eiland leeft. In die cultuur is het vereren van voorouders een belangrijke traditie.

Het is zeker niet het grootste exemplaar van de moai. De grootste is tien meter hoog en weegt 90.000 kilo. Een aantal raakte vorig jaar beschadigd bij een brand die vermoedelijk werd aangestoken. Twee staan er in het British Museum in Londen.