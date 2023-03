Bronzen gezicht van gedenkteken Nelson Mandela in Amsterdam verdwenen

In Amsterdam is een onderdeel van een gedenkteken voor Nelson Mandela verdwenen. Het beeldhouwwerk bestaat uit zeven bronzen gezichten en één daarvan staat sinds vannacht niet meer op zijn plek. De gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal.

Het gedenkteken voor Nelson Mandela, het boegbeeld van de strijd tegen de apartheid en latere president van Zuid-Afrika, staat in het gelijknamige park in het stadsdeel Zuidoost.

De door bewoners gekozen gedenksteen, ontworpen door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng, werd in de zomer van 2021 onthuld. De zeven gefragmenteerde gezichten zijn van mensen die in de buurt wonen.

Gisteren kregen de politie en gemeente een melding binnen dat één van de gezichten van het monument ontbrak. Wanneer het beeld is verdwenen en wie ervoor verantwoordelijk is, is onduidelijk.

Ontmoetingsplaats

De politie is een onderzoek begonnen. "Gezien de omvang van het onderdeel is het geen eenvoudige en onopvallende daad geweest om uit te voeren", zegt de politie.

Een woordvoerder van het stadsdeel Zuidoost zegt tegen NH Nieuws/AT5 dat er alles aan gedaan wordt om het gezicht terug te vinden. De gemeente heeft meerdere beveiligingsmaatregelen genomen bij het kunstwerk. Zo zijn er hekken, een camera en extra aanhechtingen op en rond het gedenkteken geplaatst.

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing laat aan NH Nieuws/AT5 weten geschokt te zijn over het nieuws. "Onze inwoners zijn beroofd van een van onze mooiste kunstwerken", zegt ze. "Het gedenkteken staat voor vrijheid en past uitstekend binnen ons stadsdeel. Het fungeert vaak als ontmoetingsplaats en wordt ook heel regelmatig genoemd."