Jazz-saxofonist Wayne Shorter (89) overleden

Jazzsaxofonist en componist Wayne Shorter is overleden op 89-jarige leeftijd, meldt zijn management .

Shorter had niet alleen een grote naam als saxofonist, maar was ook bekend als schrijver van bekende jazzcomposities als Speak no Evil, Black Nile en Footprints. Hij begon zijn carrière in 1959 en brak in de jaren 60 door als lid van de Art Blakey's Jazz Messengers.

Daarna speelde hij met Herbie Hancock in het zogenoemde 'tweede kwintet' van Miles Davis van 1964 tot 1968, als opvolger van de legendarische John Coltrane. Voor Davis schreef hij nummers als E.S.P. en Nefertiti. "Wat mij betreft was Wayne Shorter de beste componist van deze band", zei Herbie Hancock eens. "Hij was een van de weinigen die Miles muziek gaven waaraan niets werd veranderd."

Na enkele succesvolle solo-albums, waaronder Juju en Speak no Evil, begon Shorter met toetsenist Joe Zawinul de jazzrock- en fusionband Weather Report, die met Heavy Weather (1977) een van de best verkochte jazzplaten ooit produceerde. Verder speelde hij met grote namen als Joni Mitchell, Carlos Santana en Steely Dan.

Boeddhist

Als leider van zijn eigen bands maakte Wayne Shorter, die belijdend boeddhist was, ruim 25 platen. Hij won twaalf Grammy's en kreeg in Nederland in 2007 een jazzprijs in het Concertgebouw.

Shorter was de laatste jaren bij optredens al te zwak om zelf nog saxofoon te kunnen spelen. Het is niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden.