Finaleplaatsen EK indoor voor Schilder, Weerman en Koster

"Op mijn been zit nog een flinke blauwe plek. Ik heb er zeker last van gehad", zei Schilder na haar sterke eerste poging die haar direct een finaleplaats opleverde. "Ik voelde me erg onzeker, maar deze ring is beter dan in Madrid. Ik ben heel blij met mijn prestatie. Nu maar zien hoe de arm herstelt. De eerste horde is genomen, morgen volgt de tweede", zei de titelfavoriete.

Een week geleden maakte Schilder nog een fikse val bij een wedstrijd in Madrid. Ze raakte bij een poging uit balans en viel op de afstootring. Blauwe plekken en een pijnlijke arm waren het gevolg. Donderdagavond bij de kwalificatie in Istanbul was de rechterarm ingetapet.

Schilder, vorig jaar goed voor de Europese titel en brons bij de WK in de buitenlucht, startte het evenement in Turkije uiterst voortvarend. In haar eerste kwalificatiepoging kwam de Nederlandse recordhoudster uit op 19,18 meter, veel verder dan de gevraagde kwalificatie-afstand van 18,50 meter. Vrijdagavond wacht de finale.

De nationale recordhoudster in- en outdoor gaat in Istanbul over een hoogte van 1,91 meter, wat voldoende is voor een finaleplaats zondagochtend. "Het was even wennen, maar daarna kwam ik er lekker in. In de finale zal het wel een stukje hoger gaan." - NOS

Bij het hoogspringen begon Britt Weerman, vorig jaar verrassend vierde op de EK in München, met een foutsprong op 1,82 meter. Daarna ging het beter. Ze overwon de hoogte van 1,82, 1,87 en in haar tweede poging 1,91 meter. Daarna was springen niet meer nodig, want er waren nog maar acht atletes over. Die komen zondagochtend weer in actie in de finale.

Moeizaam begin

Net als bij de NK indoor twee weken geleden begon Weerman, die het Nederlands record deze winter verbeterde tot 1,96 meter, moeizaam aan de wedstrijd. Ze miste een beetje de spanning die bij een grote wedstrijd hoort. "Het begin was moeizaam, daarna kwam ik er lekker in. De sprong over 1,91 meter was goed. In de finale gaat het zondag waarschijnlijk wel een stuk hoger."

Maureen Koster liep beheerst (9.00,33) naar een finaleplaats op de 3.000 meter. De Nederlands indoorkampioene op de 1.500 en 3.000 meter nestelde zich in eerste instantie midden in het lopersveld. In de laatste twee kilometer schoof ze door naar de derde plaats, die ze niet meer afstond. Koster veroverde in 2015 al eens een medaille bij de EK indoor. Toen pakte ze brons op de 3.000 meter.