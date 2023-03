Wiklund verslaat Schouten en grijpt wereldtitel op 3.000 meter in Heerenveen

Schouten was al niet in supervorm, zei ze vooraf. Afgelopen jaar was zwaar geweest, van de drievoudig olympisch kampioen werd veel gevraagd. Op de NK afstanden plaatste Schouten zich ternauwernood voor deze drie kilometer, ze werd nipt derde, achter Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune.

Wiklund profiteerde ervoor op de kruisingen steeds mooi van de Canadese Valerie Maltais, die de Noorse knap bijhield. Wiklund stortte in de slotronden niet in. Integendeel zelfs, ze versnelde nog en reed net een versnelling harder dan Schouten.

Wiklund, de winnaar van het wereldbekerklassement op de drie kilometer, werd vooraf gezien als de grootste bedreiging voor Schouten. Terecht, bleek niet voor de eerste keer dit seizoen, toen ze op vier rondes van het einde voor het eerst sneller was dan de tijd die Schouten had neergezet.

Schouten reed in 3.57,40 naar het zilver, Martina Sáblíková werd verrassend derde in 3.58,35.

De vraag vooraf was: hoe goed is Irene Schouten? Net niet goed genoeg voor de wereldtitel op de 3.000 meter, bleek op de eerste dag van de WK afstanden in Heerenveen. Ragne Wiklund uit Noorwegen greep de wereldtitel in 3.56,86. Een halve seconde sneller dan olympisch kampioen Schouten.

Maar een maand later ging het "een stuk beter", zei Schouten woensdag. Het ontbreken van de supervorm, was "wel een mooie uitdaging om te kijken wat ik in deze vorm kan."

Schouten vertrok gedurfd, op het schema van het baanrecord dat ze reed in november 2022 (3.54,04), maar liet dat al snel los. Toch reed ze een vlak schema van rondjes net boven de 31 seconden. Ze dook behoorlijk onder de vier minuten. Maar niet ver genoeg om Wiklund voor te blijven.

Brons Sáblíková

Het brons was verrassend genoeg voor Sáblíková. De veteraan uit Tsjechië troefde in een direct duel met Beune, de Nederlandse af. Beune, de nummer twee van het NK, ging er als een speer vandoor, met Sáblíková in haar kielzog. Behoorlijk lang reden de vrouwen onder het schema van Wiklunds snelste tijd, maar konden de versnelling van de Noorse in de slotrondes niet nadoen.

Beune's 3.59,18 was uiteindelijk goed voor de vierde plek. Daarmee was ze ook sneller dan Nederlands kampioen Rijpma-de Jong, die enigszins teleurstelde met de zevende plek (4.02,11).

Rijpma-de Jong begon ook snel, dook direct onder het schema dat Schouten een rit eerder had neergezet. Maar de vlakke rondjes van Schouten bleken te veel voor Rijpma-De Jong. Op de NK begin februari was Rijpma-De Jong 4,4 seconden sneller dan Schouten. Nu was Schouten 4,7 seconden sneller dan Rijpma-De Jong.

Schouten liet zien dat het met de vorm beter is dan een maand geleden. Zo ver zat ze ook weer niet achter Wiklund.

