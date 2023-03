Van Diepen en Buigel bij EK indoor uitgeschakeld op 800 meter

Voor Bram Buigel en Tony van Diepen zitten de Europese indoorkampioenschappen er na de series van de 800 meter op. De twee Nederlandse atleten slaagden er in Istanbul op de openingsavond van het evenement niet in een plaats in de halve finale af te dwingen.

Zowel debutant Buigel (27) als de ervaren Van Diepen (26) liep in de serie naar de derde plaats. De eerste twee van elke serie kwalificeerden zich rechtstreeks voor de halve finales op zaterdag. Daarnaast verdienden de twee snelste verliezers een startbewijs voor de volgende ronde.

Niet snel genoeg

Buigel nam na de start het initiatief, liep drie ronden op kop en had met zijn tijd als nummer drie (1.47,95) even uitzicht op een plaats in de halve eindstrijd. Uiteindelijk bleek hij niet snel genoeg.

Van Diepen, de afgelopen jaren aardig succesvol op de 400 meter, wist na zijn finish in de derde van vijf series al dat zijn 1.48,50 niet voldoende zou zijn voor een toernooivervolg. Bij de EK indoor twee jaar geleden veroverde hij zilver op de 400 meter. Bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021 behoorde hij tot de estafetteploeg op de 4x400 die verrassend zilver veroverde.

Van Diepen kampte de afgelopen tijd met hamstringklachten, maar kwalificeerde zich wel voor de EK indoor. "Het begint wel een beetje te frustreren. Veel succes al gehad op de 400 meter, maar nog steeds niet op mijn favoriete 800 meter. Maar ik leg me er niet bij neer", zei de atleet na zijn race, waarin hij de kracht voor een versnelling aan het einde miste.

"Het was meer een tekort aan conditie. Ik ben er door dat scheurtje in mijn hamstring een tijdje uit geweest en dat wreekt zich dan toch op zo'n toernooi. Ik had hier gezien die blessure beter niet kunnen lopen."