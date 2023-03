Supermarkt van schoonfamilie Messi in Argentinië beschoten: 'We wachten op je'

Topvoetballer Lionel Messi heeft een luguber bericht ontvangen in zijn geboortestad Rosario in Argentinië. Gewapende mannen openden in de vroege ochtend het vuur op een supermarkt waarvan zijn schoonouders de eigenaar zijn. Daarbij lieten ze op een stuk karton een boodschap achter voor de voetballer: "Messi, we wachten op je".

Volgens de politie schoten de mannen ten minste tien keer vanaf een motor op de supermarkt. Niemand raakte gewond bij de aanval. Het is onduidelijk waarom de schutters het op Messi of zijn schoonfamilie hebben gemunt.

In een reactie op de aanval haalde burgemeester Javkin van Rosario uit naar de provinciale en landelijke autoriteiten. Hij verwijt politici nalatigheid in de aanpak van drugscriminaliteit in zijn stad. "We praten al jaren over dit soort incidenten, die allemaal één ding gemeen hebben: geen vervolging, geen actie, geen confrontatie."

'Javkin is een drugsdealer'

In het bericht dat de schutters achterlieten werd de burgemeester ook genoemd. "Javkin is ook een drugsdealer, dus hij zal je niet beschermen", luidde de tweede zin op het stuk karton, gericht aan de voetballer.

Messi heeft nog niet gereageerd op het incident. Hij speelt bij de Franse club Paris Saint-Germain en brengt daarom zijn tijd grotendeels door in Parijs.