Steeds minder storingen bij DigiD door verhoging inlogcapaciteit

Steeds meer mensen kunnen weer inloggen op DigiD, het digitale inlogsysteem van de overheid, nu de inlogcapaciteit wordt opgeschaald. Gisteren en vandaag waren er meerdere storingen met het systeem, doordat veel mensen belastingaangifte willen doen. Hierdoor konden anderen ook niet inloggen bij organisaties zoals zorgverzekeraars en uitkeringsinstantie UWV.

De beheerder van DigiD, Logius, verhoogt de inlogcapaciteit stapsgewijs. "Veel meer mensen kunnen nu inloggen dan eerder vanmiddag", zegt een woordvoerder.

Gisteren wilde Logius de inlogcapaciteit niet verhogen omdat toen het risico bestond dat DigiD dan helemaal niet meer zou werken. Nadat het systeem gisteravond was "geanalyseerd en geoptimaliseerd", was het dus vandaag wel mogelijk de capaciteit te verhogen.

Vanochtend waren er gemiddeld zo'n 400.000 inlogpogingen per uur bij DigiD, waarvan 360.000 via de Belastingdienst. Ter vergelijking: op 1 maart 2022 waren dat er zo'n 280.000 per uur, waarvan 113.000 bij de Belastingdienst. Op een gemiddelde dag zijn er per uur 2700 aanmeldpogingen bij de dienst.