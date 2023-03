Duitse bondskanselier weigert met Poetin te praten: 'Niet met pistool tegen slaap'

In een toespraak van een halfuur beloofde Scholz onherroepelijke steun aan Oekraïne voor zo lang het nodig is. De militaire en humanitaire hulp aan het land heeft de Duitse staat inmiddels 18 miljard euro gekost. Maar die kosten zijn volgens hem nodig om de "imperialistische ambities" van Vladimir Poetin, die ook de Europese veiligheid bedreigen, te beteugelen.

Vrede in Oekraïne bereik je niet door op de knieën te gaan voor de agressor. Met deze boodschap heeft bondskanselier Scholz zich vandaag tot het Duitse parlement gericht, maar vooral ook tot Duitsers die pleiten voor onmiddellijke onderhandelingen met Rusland. "Wat een fatale aanmoediging zou het zijn voor de daders, als we deze aanval op het volkerenrecht en de Europese vredesorde zouden belonen."

Hoewel een meerderheid van de bevolking de steun voor Oekraïne toejuicht, is er wel degelijk een groep Duitsers die zich ongemakkelijk voelt bij deze nieuwe houding. Nu de regering, na aanvankelijke terughoudendheid, ook mede vooroploopt bij de levering van wapens, is voor sommigen een grens bereikt. Afgelopen weekend gingen zo'n 13.000 mensen de straat op om te demonstreren tegen militaire inmenging in de oorlog en voor onmiddellijke onderhandelingen met Poetin.

Pistool tegen je slaap

Vandaag richtte Scholz zich direct tot hen, met de waarschuwing dat de Russische president helemaal niet lijkt te willen onderhandelen, laat staan terugkeren naar de status-quo van voor de oorlog. Sterker nog: "Poetin dreigt liever, bijvoorbeeld door zich terug te trekken uit het START-akkoord tegen het gebruik van nucleaire wapens."

Volgens de bondskanselier zijn Poetins oorlogsdoelen onveranderd: grote delen van Oekraïne inlijven en Oekraïne als staat vernietigen. "Het is lastig onderhandelen met een pistool tegen je slaap," benadrukt hij.

"Er mag geen vrede worden gesloten over de hoofden van de Oekraïners, die vechten voor hun leven. Vredelievendheid betekent niet dat je je onderwerpt. Dat leidt juist niet tot vrede, maar tot de vernietiging van Oekraïne."