Oranjeweelde in Formule 1: De Vries in slipstream Verstappen op puntenjacht

De een denkt louter aan winnen en titelprolongatie; de ander hoopt elk raceweekend in de middenmoot te duelleren voor WK-punten. Voor de Nederlandse Formule 1-fans wordt 2023 een jaar om in te lijsten: Nyck de Vries voegt zich bij het keurkorps van de autosport, dat geleid wordt door tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Verstappen is in zijn negende jaar als F1-coureur sowieso een ervaren hoofdrolspeler, maar De Vries is bepaald geen beginneling. "Ik heb veel races gereden en dit is gewoon mijn zoveelste start."

Regerend kampioen Verstappen is blij dat het racecircus dit weekend van start gaat. "Ik ben erg benieuwd. Ferrari en Mercedes zijn de voor de hand liggende rivalen, maar Aston Martin gaat ook een sprong maken", zegt de Red Bull-coureur in Bahrein, waar dit weekend het F1-seizoen start.

De Vries noemt zichzelf nuchter en benadert de koningsklasse van de autosport ook zo. "Het principe is hetzelfde als alle andere raceklasses, alleen de auto is anders. Ja, het circus eromheen natuurlijk ook. Maar daar heb ik in de cockpit zit geen last van. Dan is het best eenzaam en stil en ben je op jezelf aangewezen."

"De pikorde zal per grand prix-weekend fluctueren. Het wordt een shuffle", voorspelt de Vries. Op het ene circuit zullen we de middenmoot aanvoeren, op andere plekken zitten we erachter." Over Verstappen is De Vries helder. "Ik denk dat hij momenteel de beste is in onze sport. Max domineert alles en weet erg goed waar hij mee bezig is."

"We hebben een erg goede auto, maar is een beetje voorbarig om nu al te zeggen dat we weer kampioen worden", zegt Verstappen over zijn favorietenrol. "Vooral de slagkracht van Ferrari is nog lastig in te schatten. En dat wij nu sterk ogen zegt weinig. Ferrari begon vorig jaar ook top. Daarna liep het anders."

De Vries heeft in zijn WK-puntenjacht meer concurrentie dan zijn 'Red Bull-broer'. Renstal Alpha Tauri wordt in een adem genoemd met McLaren, Williams, Alfa Romeo en Haas. "Een paar tienden per rondje kunnen een wereld van verschil maken, zo dicht zit het op elkaar", weet de Vries.