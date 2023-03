Viskraam ontploft op weekmarkt Zundert

In Zundert is vanmiddag een viskraam uitgebrand na een ontploffing. Er is niemand gewond geraakt, maar van de viskraam is niets meer over. Het gebeurde op een weekmarkt op het Nassauplein. Volgens de veiligheidsregio ontstond er brand in de afzuiginstallatie in de kraam. "De eigenaar heeft nog geprobeerd om zelf te blussen, maar dat lukte niet. Hij belde daarom de brandweer", zegt een woordvoerder. De ontploffing veroorzaakte een ravage op de weekmarkt:

