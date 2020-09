Migranten op Duits reddingsschip mogen toch aan land in Italië

125 migranten aan boord van het Duitse reddingsschip Alan Kurdi mogen toch in Italië aan land. Het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye ligt in de haven van Arbatax op Sardinië. Daar was het gisteren heen gevaren om te schuilen voor een storm op de Middellandse Zee.

Het schip heeft toestemming gekregen de migranten op Sardinië van boord te laten. Daarna zal tachtig procent van de opvarenden naar andere landen worden gebracht, zegt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De migranten werden zondag voor de kust van Libië opgepikt door de Alan Kurdi. Volgens Sea-Eye hebben de opvarenden "ongelooflijk veel geluk" gehad dat de bemanning van de Alan Kurdi hen ontdekte. Ze hadden geen noodsignaal uitgezonden uit angst dat de Libische kustwacht hen terug zou halen.

'Niemand verantwoordelijk'

Het reddingsschip kreeg afgelopen weekend geen toestemming de migranten op het Italiaanse eiland Lampedusa van boord te laten. Omdat ook Malta de migranten weigerde, zette de Alan Kurdi koers naar de Franse stad Marseille, maar moest vanwege de storm uitwijken naar Sardinië.

Italië en Malta laten geredde migranten vaak dagen en soms weken op de reddingsschepen blijven voordat die toestemming krijgen om een haven binnen te varen. Volgens Sea-Eye voelt niemand in Europa zich meer verantwoordelijk voor deze migranten. "Ze zijn overgeleverd aan Libië of aan de zee", zegt de hulporganisatie.