Inflatie weer toegenomen: 'Prijzen gaan als raket omhoog, maar als parachute omlaag'

De inflatie in ons land is in februari weer gestegen, ondanks de lagere energieprijzen. De lichte stijging van 7,6 procent in januari naar 8 procent in februari komt vooral door hogere voedselprijzen. Maar gaan we ooit weer minder betalen bij de kassa?

Allereerst: het lijkt wel de goede kant op te gaan met de gasprijzen. Toch zal dat er niet direct toe leiden dat producten in de schappen goedkoper worden. Daarbij spelen veel meer factoren, legt Koen de Jong uit. Hij is directeur van International Private Label Consult, een adviesbureau voor producenten en winkeliers.

De Jong heeft in zijn carrière nog nooit zo'n hoge prijsstijging meegemaakt. "Dit is ongekend, dit heb ik afgelopen 30 jaar nooit gezien." Volgens hem heeft deze unieke prijsstijging deels te maken met de problemen in de toeleveringsketen door de coronapandemie. "Daarna kwam de oorlog in Oekraïne, die werkt ook enorm door."

Vertraging

Prijzen van sommige grondstoffen, zoals graan en melk, zijn iets gedaald, maar dat merken we niet in de supermarkt. "Daar zit vertraging in, want zodra onderhandelingen tussen partijen zijn afgerond duurt het even voor het doorwerkt. Daarnaast is de prijs van melk afhankelijk van factoren als het weer, concurrentie, aanbod en vraag," zegt FrieslandCampina. "En wij gaan niet over prijzen in het schap, dat bepalen retailers uiteindelijk."

Ook groentenverwerker HAK en Unilever hebben met maken met andere factoren dan de energieprijzen, zoals loonkosten. Unilever verwacht dan dat consumenten dit jaar een eventuele lagere inflatie "niet snel terugzien in de schappen".

De Jong ziet daarnaast dat sommige grondstoffen nog aan de prijs zijn. "Bijvoorbeeld suiker, eieren en boter blijven duur." Als er al iets van verlaging komt is het al zomer. "Het duurt namelijk maanden voor er effect zichtbaar is," aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Prijsverlaging

Het goede nieuws is dat de inflatie op termijn weer kan zakken naar een lager niveau. Maar dalende inflatie betekent niet dat producten goedkoper worden. Want het leven wordt pas echt minder duur als de inflatie onder de nul procent zakt en dus negatief wordt. En dat komt maar heel weinig voor. "Van de prijzen hoeven we het voorlopig niet te hebben."

Gaat er dan wel íets in prijs zakken? Van Mulligen: "Versproducten als fruit zullen sowieso vaker stijgen en dalen in prijs. Ook dingen als koffie zullen duurder worden als er een slechte oogst is." De prijzen lijken dus niet echt te gaan dalen. "Het is wel zo dat de prijzen over het algemeen na een tijd stabiliseren."

Wat kun je dan als consument doen om in de supermarkt minder te betalen? De Jong wijst erop dat je dan bijvoorbeeld voor een huismerk kan gaan. "A-merken zijn enorm duur, het gat met huismerken is groter geworden. Ook goedkopere supermarkten zijn een optie, zij hebben prima producten tegen een lage prijs. De prijzen gaan als een raket omhoog, maar als een parachute omlaag. Niemand is blij met de verhogingen, maar het is de realiteit."