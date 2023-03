Van de Zandschulp in Dubai net niet opgewassen tegen Roeblev

Botic van de Zandschulp is bij het tennistoernooi van Dubai in de kwartfinales achtergebleven. Na zijn eerdere knappe overwinning op Karen Chatsjanov (ATP-14) zat er voor de nummer 33 van de wereld niet een nieuwe verrassing in tegen de nog hoger ingeschaalde Andrej Roeblev: 3-6, 6-7 (3).

Van de Zandschulp stond twee keer eerder tegenover de Rus en besliste beide partijen in zijn voordeel: in 2017 in de kwalificatie van het ABN Amro-toernooi en in oktober 2021 in Sint-Petersburg. Bij die tweede gelegenheid stond Roeblev ook op de zesde plaats van de wereldranglijst, net als nu. Het was voor de Nederlander zijn eerste zege op een toptienspeler.

Razendhoog tempo

Beide spelers kregen in Dubai in de beginfase kansen op de service van hun tegenstander, maar waar de Veenendaler het breakpoint niet wist te verzilveren, pakte Roeblev wel door. Op 0-3 keek Van de Zandschulp op eigen opslag zelfs tegen 0-40 aan, maar deze keer redde hij zich knap uit die benarde positie.