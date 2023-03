Medewerkers ziekenhuizen staken op 16 maart, alleen spoedeisende zorg

Zorgmedewerkers leggen op donderdag 16 maart een etmaal het werk neer, meldt vakbond FNV. Dat gebeurt op 64 locaties van ziekenhuizen in het hele land.

Er wordt op die dag gewerkt alsof het een zondag is: alleen spoedeisende zorg gaat door.

Ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de koepel van werkgevers De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), zegt FNV. Volgens de vakbond gaan ziekenhuismedewerkers er de komende jaren op achteruit in koopkracht, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en wordt er nog meer flexibiliteit van ze verwacht bij het inroosteren.

Loonsverhoging

"We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is", verklaart Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk."

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent voor een jaar, een hogere reiskostenvergoeding en een eerlijker onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast moet meer rekening worden gehouden met de wensen van medewerkers bij het inroosteren, vindt de bond.