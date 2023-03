Tientallen eieren en dode kuikens op strand bij Scheveningen

Een lugubere vondst bij Scheveningen: op het strand daar zijn vanmiddag meer dan honderd eieren met dode kuikens aangetroffen. Het is nog niet duidelijk hoe de dieren daar zijn beland. Ook is onbekend om wat voor soort vogels het gaat. "We hebben zoiets echt nog nooit meegemaakt", zegt een medewerker van Dierenambulance Den Haag.

Sommige eieren waren half kapot, andere waren nog heel, schrijft Omroep West. Medewerkers van de dierenambulance hebben de eieren opgehaald en naar vogelopvang De Wulp gebracht, waar geprobeerd wordt hun herkomst te achterhalen. Daar is nu nog niets over te zeggen; ze zijn pas net bij de opvang gebracht, zegt een medewerker.

De eieren zijn ook nog niet allemaal geteld, maar waarschijnlijk gaat het om tussen de honderd en honderdvijftig eieren.