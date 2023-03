Wapenarsenaal gevonden bij Italiaanse maffiabaas met banden Taghi

De Italiaanse politie heeft in het huis van maffiabaas Raffaele Imperiale een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen. Het zou gaan om tachtig wapens, waaronder drie kalasjnikovs, een granaat en meer dan 5000 kogels van verschillend kaliber. Het arsenaal lag verstopt onder de vloer van de garage van Imperiale.

Raffaele Imperiale is lid van de camorra, de Napolitaanse maffia, en was lang één van de meest gezochte maffiabazen van Italië, tot hij in augustus 2021 werd opgepakt in Dubai. Volgens de autoriteiten is hij een sleutelfiguur in de internationale drugshandel en witwasserij. In december werd bekend dat hij wil samenwerken met de Italiaanse justitie, in ruil voor strafvermindering.

De politie heeft onderstaande beelden vrijgegeven van de huiszoeking: